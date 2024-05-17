Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,26 -0,06%
EURO
35,12 0,06%
ALTIN
2.493,07 1,6%

Başörtülü hakime reddi hakim talebinde bulunan Av. Alperen D. baroya şikayet edildi

Ankara'da bir avukatın, duruşma sırasında başörtülü mahkeme heyeti üyelerine yönelik reddi hakim talebi, tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 19:59
Başörtülü hakime reddi hakim talebinde bulunan Av. Alperen D. baroya şikayet edildi

Başörtülü hakime yönelik reddihakim talebinde bulunan avukat baroya şikayet edildi

Ankara'nın merkezindeki 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta gerçekleşen bir duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tutuklu sanık S.B'nin avukatı Alperen D., müvekkilinin adil yargılanmadığını ileri sürerek dikkat çeken bir talepte bulundu.

Alperen D., duruşma esnasında, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." şeklinde bir beyanatta bulundu.

Avukatın başkan ve üye hakimi reddi hakim talebi üzerine mahkeme, konuyu değerlendirerek dosyada işlem yapmama kararı aldı ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ancak, mahkeme heyetinin avukatın beyanı hakkında Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme, başörtülü hakim ve mahkeme heyeti üyelerine yönelik reddi hakim taleplerinin, Türkiye'de hukuki tartışmaları beraberinde getirdi

İLGİLİ HABERLER

Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Gram altında rekor için yeni rakam ayyuka çıktı! Düğün yapacaklar eyvah diyecek

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

Emeklilik yaşı değişti! İşe girişi yılı bunlar olanlara 8 yıl erken emeklilik sürprizi

Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı

Gram altında rekor için yeni rakam ayyuka çıktı! Düğün yapacaklar eyvah diyecek

Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

Emekliye kapanan kapılar aralandı! Bakan Işıkhan sabah 10.00'da açıkladı