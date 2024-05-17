Başörtülü hakime reddi hakim talebinde bulunan Av. Alperen D. baroya şikayet edildi

Başörtülü hakime yönelik reddihakim talebinde bulunan avukat baroya şikayet edildi

Ankara'nın merkezindeki 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta gerçekleşen bir duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tutuklu sanık S.B'nin avukatı Alperen D., müvekkilinin adil yargılanmadığını ileri sürerek dikkat çeken bir talepte bulundu.



Alperen D., duruşma esnasında, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." şeklinde bir beyanatta bulundu.

Avukatın başkan ve üye hakimi reddi hakim talebi üzerine mahkeme, konuyu değerlendirerek dosyada işlem yapmama kararı aldı ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ancak, mahkeme heyetinin avukatın beyanı hakkında Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme, başörtülü hakim ve mahkeme heyeti üyelerine yönelik reddi hakim taleplerinin, Türkiye'de hukuki tartışmaları beraberinde getirdi