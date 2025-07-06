Başpehlivan Orhan Okulu, Geleneği Sürdürüyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığını kazanan Orhan Okulu, geleneği sürdürerek yağdan arınmak için hamamda yıkandı.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Okulu, daha sonra Sarayiçi'nden fayton ile kent merkezine geçiş yaptı. Bankalar Caddesi'nde kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılanan Okulu, tebrikleri kabul etti ve isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Selimiye Camisi yanındaki hamama giden başpehlivan, pehlivan hamamı geleneğini de sürdürdü. Dualarla hamama giren Okulu, yolda kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kırkpınar'ı başarıyla geride bıraktığını ifade eden Okulu, lig güreşlerinde de şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti. Altın kemer için çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını dile getiren Okulu, “Allah nasip etti kemeri taktık. Güreşlerimizde zirvedeyim. Elimizden gelen her şeyi yaparak ligde de şampiyon olmak istiyorum. Küçük yaşlarda bizi güreşe başlatan babamdı. Babamın emeği çok bende, o da çok heyecanlıydı, galibiyeti ona armağan ettim. Bizi desteklediği için ondan da Allah razı olsun.” dedi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu geleneği devam ettirerek yağdan arınmak için hamamda yıkandı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu geleneği devam ettirerek yağdan arınmak için hamamda yıkandı.