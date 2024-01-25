Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, toplamda 29 sözleşmeli personel alımı yapacak ve başvurular için son tarih 28 Ocak olarak belirlendi. 31 Aralık'ta başlayan başvurular, 28 Ocak'a kadar devam edecek. Personel alımı kapsamında Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonları için alımlar gerçekleştirilecek. Bu ilana başvurmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. İşte detaylar...





DEVLET HAVA MEYDANLARI PERSONEL ALIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı için başvuru şartları arasında genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 1992 ve sonrasında doğmuş olmak gibi kriterler yer almaktadır. Bu şartlara uyan adaylar, başvurularını belirlenen tarihler içerisinde DHMI resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.





Adaylar, başvurularını resmi internet sitesinde yer alan başvuru ekranı üzerinden online olarak yapabileceklerdir. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve form doldurma adımları da yine internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, uygun görülen adaylar ilgili pozisyonlar için yapılan sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün personel alım ilanı, istihdam sağlama ve nitelikli personel kazanma amacını taşımaktadır. Bu alım, havacılık sektöründe görev almak isteyen yetenekli bireylere kapı aralamak adına önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların yoğun ilgi görmesi ve uygun adayların seçilmesi, DHMI'nin hizmet kalitesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 29 sözleşmeli personel alımı için adaylarda aranan genel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Bu genel şartlara uyan adaylar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün belirlediği başvuru tarihleri içerisinde, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve detaylı bilgi, yine internet sitesinde bulunan başvuru ekranından sağlanabilir. Alınacak olan personelin Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonları için olacağı belirtilmiştir. Başvuruların ardından uygun görülen adaylar, ilgili pozisyonlara atanabilmek için sınavlara katılma hakkı elde edeceklerdir. Bu alım, nitelikli personel kazanma amacıyla yapılmakta olup, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylara önemli bir fırsat sunmaktadır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda belirtilen pozisyonlar için başvuru süreci, 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlayarak 28 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecektir. Bu süre zarfında e-Devlet üzerinden, özel olarak oluşturulan internet platformu "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunacak adaylar arasından, duyurulan pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Bu kapsamda, adaylar başvurularını dikkatlice ve belirtilen şartlara uygun bir şekilde yapmalıdır. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların KPSSP3 puan sıralamasına göre seçilmesi öngörülmüştür.

Başvuru sürecinde, ilan edilen şartlara uymayan veya belirtilen tarih ve saatlere kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, adayların başvurularını tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir. Başvuru için gereken belgelerin sistem üzerinden eksiksiz yüklenmesi, başvurunun geçerliliği açısından büyük bir öneme sahiptir.

Başvuruların sadece e-Devlet üzerinden kabul edileceği belirtilmiştir, bu sebeple şahsen veya posta yoluyla başvurular geçerli olmayacaktır. Adaylar, başvuru süreci boyunca ilan edilen internet platformunu düzenli olarak takip etmeli ve gerekli bilgileri sistem üzerinden eksiksiz bir şekilde sağlamalıdır. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından, uygun görülen adaylar belirlenen sınavlara katılmaya hak kazanacaktır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bu personel alım ilanı, nitelikli adayların seçilerek istihdam edilmesini hedeflemektedir. Başvuru şartlarına uygun adaylar, sınav sürecine katılarak kurumun belirlediği pozisyonlarda görev almak için şans elde etme fırsatına sahiptir.

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