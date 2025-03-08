Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Sis Etkili: Sürücüler Dikkatli Olmalı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda etkisini gösteren sis, sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. Kurtsuyu, Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azalmış durumda.
Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli seyretmelerini zorunlu kılıyor. Özellikle sisli havalarda, trafikte güvenlik önlemlerinin artırılması büyük önem taşıyor. Trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için sürücülerin uyarılara dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.