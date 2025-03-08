Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Sis Etkili: Sürücüler Dikkatli Olmalı

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler dikkatli seyretmeli.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:53
Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Sis Etkili: Sürücüler Dikkatli Olmalı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda etkisini gösteren sis, sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. Kurtsuyu, Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azalmış durumda.

Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli seyretmelerini zorunlu kılıyor. Özellikle sisli havalarda, trafikte güvenlik önlemlerinin artırılması büyük önem taşıyor. Trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için sürücülerin uyarılara dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
4
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
6
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
7
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!