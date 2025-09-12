Batı Kudüs'te Otelde Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Gözaltında

Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır, biri orta derecede olmak üzere 2 kişi yaralandı; saldırgan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:02
Olayın ayrıntıları ve yetkililerin açıklaması

İsrail polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin ağır, diğerinin ise orta derecede yaralı olduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre, saldırıyı gerçekleştiren kişi söz konusu otelde çalışan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden bir Filistinli olarak tespit edildi; şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin güvenlik incelemelerini devam ettirdiği belirtildi.

