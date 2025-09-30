Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 2 İsrailli yaralandı

Olayın ilk detayları

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bir noktada düzenlenen araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Beytüllahim kenti arasındaki bir noktada araçla ezme girişiminin düzenlendiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin bölgedeki İsrailli bir yedek asker tarafından silahla vurulduğu ve durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.