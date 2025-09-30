Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 2 İsrailli yaralandı

Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasında araçla ezme girişiminde 2 İsrailli orta derecede yaralandı; saldırganın bir yedek asker tarafından vurulduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:57
Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 2 İsrailli yaralandı

Batı Şeria'da araçla ezme girişimi: 2 İsrailli yaralandı

Olayın ilk detayları

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bir noktada düzenlenen araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Beytüllahim kenti arasındaki bir noktada araçla ezme girişiminin düzenlendiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçla ezme girişiminde 2 İsraillinin orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin bölgedeki İsrailli bir yedek asker tarafından silahla vurulduğu ve durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar