Batı Şeria'da Araçlı Saldırı: Bir Asker Hayatını Kaybetti

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Kayıplar Kalıyor

Günümüzün öncelikli meselelerinden biri olan Batı Şeria’daki gerginlik, bu sefer bir araçlı saldırı ile tekrar gündeme geldi. Filistinli bir sürücünün, İsraillilerin işgal ettiği topraklardaki bir askeri kulübeye düzenlediği saldırıda, bir İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, Givat Asaf yerleşim yeri yakınında gerçekleşen olayda, bir kamyon hızlı bir şekilde kulübeye çarptı. Saldırının ardından sürücü Hayil Dayfallah saldırı sırasında yaralanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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