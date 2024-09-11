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Batı Şeria'da Araçlı Saldırı: Bir Asker Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da düzenlenen araçlı saldırıda bir İsrail askeri öldürüldü, olayın detayları ve son gelişmeler.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:35
Batı Şeria'da Araçlı Saldırı: Bir Asker Hayatını Kaybetti

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Kayıplar Kalıyor

Günümüzün öncelikli meselelerinden biri olan Batı Şeria’daki gerginlik, bu sefer bir araçlı saldırı ile tekrar gündeme geldi. Filistinli bir sürücünün, İsraillilerin işgal ettiği topraklardaki bir askeri kulübeye düzenlediği saldırıda, bir İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, Givat Asaf yerleşim yeri yakınında gerçekleşen olayda, bir kamyon hızlı bir şekilde kulübeye çarptı. Saldırının ardından sürücü Hayil Dayfallah saldırı sırasında yaralanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Baskın ve Sonuçları

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren Dayfallah’ın evine gün içerisinde baskın düzenleyerek detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın hemen ardından sosyal medyada, 60 numaralı otoyol

Bu saldırı, Batı Şeria’daki çatışmalara dair endişeleri artırırken, bölgedeki asker ve sivil kayıpların artışı dikkat çekiyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

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