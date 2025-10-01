Batı Şeria'da 'casusluk' iddiası: 5 ve 7 yaşındaki Filistinli kardeşlerin gözaltı korkusu

KAYS EBU SEMRA - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "casusluk" iddiasıyla bir süre gözaltında tuttuğu 5 ve 7 yaşındaki Filistinli kardeşler, askerlerin yeniden gözaltına alıp darbedebilecekleri korkusuyla evden çıkamıyor.

Çocukların anlattıkları

7 yaşındaki Abdulfettah, AA muhabirine, 5 yaşındaki kardeşi Muhammed ile El Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Ayn es-Asker Mahallesi'nde oyun oynadıkları sırada İsrail askerlerince gözaltına alındıklarını söyledi. Abdulfettah, "Askerler kolumuzdan tuttu ve onların kontrolü altında olan bir eve girdiğimizi söylediler. Bizi sorguya çektiler. Annem gelene kadar korkudan ağladık." dedi.

Abdulfettah, daha sonra askerlerin evlerine baskın düzenlediğini anlatarak, "Askerler yeniden gözaltına alıp döverler diye korkudan dışarı çıkamıyoruz, oyun oynayamıyoruz." diye konuştu. Muhammed de dışarda oyun oynadıkları sırada askerlerin yanlarına geldiğini, onlara sataştığını ve yeniden gözaltına alınmaktan korktuğunu dile getirdi.

Aktivistlerin tepkisi

İki küçük kardeşin gözaltına alınmasını belgeleyen Filistinli aktivist Bedr et-Temimi, İsrail askerlerinin hiçbir gerekçesi olmadığı halde çocukları "casusluk" yapmakla itham ettiğini ve büyük bir korku yaşamalarına rağmen onları bir süre gözaltında tuttuğunu ifade etti. Temimi, askerlerin pazartesi akşamı, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin el koyduğu evi gözetledikleri iddiasıyla çocukları yarım saat süreyle gözaltında tuttuğunu aktardı.

Temimi, "Çocuklar silahlı askerler tarafından tutulduğu sırada büyük korku yaşadı, ağladılar. Ailelerin ve bölgedeki bazı yabancı aktivistlerin araya girmesiyle salıverildiler ancak şu an korku içinde yaşıyorlar." dedi. Ayrıca, "Çocuklar mahallede oynuyorlardı. Bu yaşta nasıl bir suç işleyebilirler? İşgal güçleri çocukların psikolojisini kasten bozuyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası uyarılar ve hukuki boyut

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketinin Filistin sorumlularından Ayid Ebu Katiş ise kardeşlerin yaşadıklarını "korkunç bir tecrübe" olarak nitelendirdi. Ebu Katiş, "İsrail, çocuklarla ilgili tüm sözleşmeleri ve çocukların yaşam, eğitim ve hareket haklarını ihlal ediyor. Hatta onlara sorumsuzca ateş açıyor." dedi.

Ebu Katiş, İsrail yasalarına göre dahi 12 yaşın altındaki hiçbir çocuğun sorgulanamayacağına işaret etti ancak çocukların saatlerce gözaltında tutulup sorguya çekildiklerine dair çok sayıda belgelenmiş vaka olduğunun altını çizdi. Olayın yalnızca bir örnek olduğuna ve Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bunun gibi birçok vaka bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İsrail ordusunun geçen aylarda Cenin'de iki çocuğun da bulunduğu bir evi bombaladığı, iki çocuğu gözaltına aldığı ve saatler sonra salıverildiği anları belgelediklerini aktardı.