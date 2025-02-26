Batı Şeria'da Filistinli Çocuk İsrail Askerleri Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Filistinli Çocuk Ölümle Sonuçlanan Olayın Kurbanı Oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yaşanan trajik bir olayda, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, ağır yaralı olarak Derviş Nezzal Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Bu olayın yanı sıra, 21 Aralık'ta İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısı sonucunda yaralanan 18 yaşındaki Abdurrahman Nuvas isimli genç de, Ramallah'taki El-İstişari Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İsrail'in düzenlediği İHA saldırısında Nuvas'ın başından ve göğsünden yaralandığı kaydedildi.

Birlikte yaşanan bu olaylar, son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 926'ya yükseldi.