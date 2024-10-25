Batı Şeria'da Gazze ile Dayanışma Gösterisi

Tulkerim'de Gazze İçin Dayanışma Gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kısmında bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bir gösteri düzenlendi. Gösteri, İsrail'in devam eden saldırılarını kınamak için gerçekleştirildi.

Gençlerin Çağrısıyla Yükselen Ses

Gençlerin sosyal medya aracılığıyla yaptıkları çağrılar sonucunda, Tulkerim sokaklarına çıkan onlarca Filistinli, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Israil'in Saldırıları Kınandı

Göstericiler, Tulkerim'in caddelerinde dolaşarak, İsrail'in Gazze'de ve özellikle Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarına ve uluslararası toplumun sessizliğine karşı sloganlar attı. "Cibaliya'ya selamlar. Beyt Lahiya gözümüzün nuru", "Ey Allah'ım Gazze'ye yardım et" ve "Biz senin adamlarınız ey Sinvar" gibi sloganlar yükselerek, Gazze halkının ve Filistin direnişinin yanında olduklarını vurguladılar.