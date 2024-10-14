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Batı Şeria'da İsrail Askerlerinden Gözaltılar

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:18
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinden Gözaltılar

Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği operasyonlarla en az 50 Filistinli'yi gözaltına aldı.

Kuruluşların Açıklamaları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskın faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Baskınların İçeriği

Baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler arasında bir çocuk, eski tutuklular ve gazeteciler yer alırken, askerlerin gözaltına aldıkları Filistinlilerin aile bireylerine de fiziki şiddet ve tehditte bulunduğu kaydedildi.

Sayılar Artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı, son operasyonlarla birlikte 11 bin 300'ü aşmış durumda. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından bölgede gözaltı ve baskınların hız kazandığı ifade ediliyor.

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