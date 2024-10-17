Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu Yaralılar

Batı Şeria'da Gerçek Mermi İle Yaralanmalar

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, bazıları ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın detayları paylaşıldı.

Beyt Ficar ve El Halil'de Yaşanan Olaylar

Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Ficar kasabasında meydana gelen olayda, gerçek mermilerle yaralanan üç Filistinli hastaneye kaldırıldı. Beyt Cala Devlet Hastanesi'ne ulaşan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, El Halil kentinde de iki Filistinli, El-Ehli Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görgü Tanıkları Olayları Aktardı

Olayla ilgili gören tanıklarından edinilen bilgilere göre, Beyt Ficar kasabası ve El Halil'in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalarda, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahalede bulundu. Bu durum, yaralı sayısının artmasına sebep oldu.

Yaralılardan birinin ise başından vurulduğu ve ağır bir durumda olduğu ifade edildi.