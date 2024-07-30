Batı Şeria'da İsrail Baskınında Yaralananlar

Batı Şeria'daki Baskınlar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun eşlik ettiği bir baskında iki çocuğun da aralarında bulunduğu dört Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı, baskının Nablus kenti çevresinde gerçekleştirildiğini ve 13 ile 14 yaşındaki iki çocuğun gerçek mermilerle yaralandığını duyurdu. Yaralı çocuklar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaşlı Bir Adamın Durumu Kritik

Ayrıca, Huvvara beldesinde gaspçılar tarafından darbedilen 65 yaşında bir adamın, İbni Sina Hastanesi'nin acil servisine götürüldüğü bildirildi.

Çatışmaların Etkisi

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Beyt Lahim'in batısındaki Hızır beldesine düzenlenen baskın sırasında Filistinli gençler, İsrail askerlerinin baskısına karşı direnmeye çalıştı. Çıkan çatışmada bir genç, gaz ve ses bombalarının etkisiyle yaralandı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylarda 592 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu durum, bölgede gerginliğin ve insani krizin derinleştiğini gösteriyor.