Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Batı Şeria'da İsrail Baskınında Yaralananlar

Batı Şeria'da düzenlenen İsrail baskınında 4 Filistinli, ikisi çocuk olmak üzere yaralandı. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 01:39
Batı Şeria'da İsrail Baskınında Yaralananlar

Batı Şeria'daki Baskınlar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun eşlik ettiği bir baskında iki çocuğun da aralarında bulunduğu dört Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı, baskının Nablus kenti çevresinde gerçekleştirildiğini ve 13 ile 14 yaşındaki iki çocuğun gerçek mermilerle yaralandığını duyurdu. Yaralı çocuklar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaşlı Bir Adamın Durumu Kritik

Ayrıca, Huvvara beldesinde gaspçılar tarafından darbedilen 65 yaşında bir adamın, İbni Sina Hastanesi'nin acil servisine götürüldüğü bildirildi.

Çatışmaların Etkisi

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Beyt Lahim'in batısındaki Hızır beldesine düzenlenen baskın sırasında Filistinli gençler, İsrail askerlerinin baskısına karşı direnmeye çalıştı. Çıkan çatışmada bir genç, gaz ve ses bombalarının etkisiyle yaralandı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylarda 592 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu durum, bölgede gerginliğin ve insani krizin derinleştiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

En meraklı 4 burç açıklandı! Onların başına ne gelirse meraklarından geliyor

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor

İş arayanlara müjde! Onlarca hastaneye KPSS şartsız personel alımı: Başvuru şartları açıklandı

En meraklı 4 burç açıklandı! Onların başına ne gelirse meraklarından geliyor

Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

İstanbul, Ankara, İzmir'de evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut müjdesi verdi!

Hafızayı zehir yapan besin! Zihni güçlendirip, hafıza depolarını fullüyor

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı