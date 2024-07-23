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Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ancak can kaybı sayısı artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:19
Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

Güncel Durum: Batı Şeria'da Yaşananlar

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın güney bölgesinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu olay, bölgedeki gerilimin artmasını sağladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, El Halil yakınlarındaki Sair beldesinde düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı zamanda, Tulkerim kentinde bir kadın da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Tulkerim'deki Saldırılar

İsrail ordusu, Tulkerim kentine ve buradaki mülteci kampına yönelik yoğun bir saldırı düzenleyerek, askeri araçlar ve buldozerler kullanmıştır. Görgü tanıkları, saldırılar sonucunda altyapının büyük ölçüde tahrip edildiğini ve sokakların ile dükkanların buldozerlerle yıkıldığını bildirmiştir.

Ölü Sayısındaki Artış

Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 581'e ulaşmış durumdadır.

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