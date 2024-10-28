Batı Şeria'da Okul Saldırısı: Filistinlilere Yönelik Yeniden Artan Şiddet

Filistin'de Eğitim Hedef Alınıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde yer alan bir okul, İsrailli saldırganların hedefi oldu.

Saldırı Anına Tanıklık

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı açıklamada, El-Marecat bölgesindeki Arap el-Kaabine İlkokulu'na yönelik saldırının detaylarını verdi. Melihat, saldırganların okula taş atarak camlarını ve güvenlik kameralarını kırdığını belirtti.

Okul Yönetiminin Endişesi

Melihat, okul yönetiminin saldırı korkusuyla öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermediğini ifade etti. Bu durum, eğitim sürecini olumsuz etkiliyor.

Daha Önceki Saldırılar

İsrailli saldırganların, Arap el-Kaabine İlkokulu'na defalarca saldırdığı kaydedildi. En son gerçekleştirilen saldırıda, İsrail askerleri eşliğinde Filistinli öğrenci ve öğretmenlerden sekiz kişi yaralanmış, iki kişi gözaltına alınmıştı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 166'sı çocuk olmak üzere, toplam 763 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar, bölgedeki şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Filistin'deki eğitim kurumlarının güvenliği ve çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi, uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.