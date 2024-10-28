DOLAR
34,28 0%
EURO
37,1 -0,04%
ALTIN
3.022,78 0,16%
BITCOIN
2.364.055,92 -1,72%

Batı Şeria'da Okul Saldırısı: Filistinlilere Yönelik Yeniden Artan Şiddet

Eriha'da bir okula yapılan saldırının ardından Filistinli çocuklar ve eğitimciler büyük endişe yaşıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:18
Batı Şeria'da Okul Saldırısı: Filistinlilere Yönelik Yeniden Artan Şiddet

Filistin'de Eğitim Hedef Alınıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde yer alan bir okul, İsrailli saldırganların hedefi oldu.

Saldırı Anına Tanıklık

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı açıklamada, El-Marecat bölgesindeki Arap el-Kaabine İlkokulu'na yönelik saldırının detaylarını verdi. Melihat, saldırganların okula taş atarak camlarını ve güvenlik kameralarını kırdığını belirtti.

Okul Yönetiminin Endişesi

Melihat, okul yönetiminin saldırı korkusuyla öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermediğini ifade etti. Bu durum, eğitim sürecini olumsuz etkiliyor.

Daha Önceki Saldırılar

İsrailli saldırganların, Arap el-Kaabine İlkokulu'na defalarca saldırdığı kaydedildi. En son gerçekleştirilen saldırıda, İsrail askerleri eşliğinde Filistinli öğrenci ve öğretmenlerden sekiz kişi yaralanmış, iki kişi gözaltına alınmıştı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 166'sı çocuk olmak üzere, toplam 763 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar, bölgedeki şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Filistin'deki eğitim kurumlarının güvenliği ve çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi, uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta İki Kişinin Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı
2
Singapur ve Avustralya Ortak Deniz Tatbikatına İmza Attı
3
Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi Tanıttı
4
Avusturya'da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
5
Ermenek Maden Faciasının 10. Yılı: 18 İşçi Anıldı
6
Cumhuriyetin 101. Yılı: Özgür Özel’den Anlamlı Mesaj
7
14. Antalya Kitap Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor