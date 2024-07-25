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Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 3 İsrailli Yaralı

Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 İsrailli yaralandı. Saldırgana henüz ulaşılamadı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:19
Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 3 İsrailli Yaralı

Batı Şeria'da Saldırı Olayı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda 3 İsrailli yaralandı.

Saldırı Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, saldırı Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyü civarında yoldan geçen bir araçtan gerçekleştirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganın kimliği henüz belirsizliğini koruyor.

Askeri Çalışmalar

Saldırının ardından, İsrail ordusu, Kalkilya'nın doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına aldı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişlerinde ve Kalkilya ile Tulkerim arasındaki ana yolda yoğun güvenlik önlemleri aldığını bildirdi.

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