Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 9 İsrailli Yaralı

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 İsrailli yaralanırken, 3 kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail ordusu, saldırının yerel saatle gerçekleştiğini ve saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganlardan biri, çatışma sırasında İsrail güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybederken, diğer saldırgan ise bölgeden kaçmayı başardı.

Ayrıca, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaşanan bu üzücü olay sonucunda toplam 9 kişinin yaralandığını ve bunlardan 3’ünün ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.