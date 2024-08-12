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Batı Şeria'da Silahlı Saldırı Gölgesinde Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde bir Filistinliyi öldürdü. Olayda gencin saldırı girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:40
Batı Şeria'da Silahlı Saldırı Gölgesinde Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Ölümlü Olayın Detayları

Son günlerde tekrar gündeme gelen ve uluslararası dikkatleri çeken bir olayda, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinde bir Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Saldırının, Filistinli gencin ait olduğu Azzun beldesinde meydana geldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Tarık Ziyad Davud isimli 18 yaşındaki gencin, İsrail askerleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Davud’un bir İsrail vatandaşı ile iki Filistinliyi silahlı saldırı ile yaraladığını ileri sürdü. Adraee, yaralanan İsrail vatandaşının hastaneye kaldırıldığını ve saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerel Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Olayın ardından yerel kaynaklar, Tarık Ziyad Davud ile İsrail askerleri arasında bir çatışma yaşandığını bildirdi. Çatışmanın ardından Davud’un cesedinin alındığı ifade edildi.

Artan Gerginlikler

7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki gerginlikler nedeniyle, 623 Filistinli hayatını kaybetti. O tarihten itibaren, bölgedeki gözaltılar ve saldırılar büyük oranda artış gösterdi.

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