Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Saldırılara Sahne: Çiftçiler Arazilere Ulaşılamıyor

Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Saldırılara Sahne Oluyor

KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytinlikler, hasat mevsiminde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarına sahne oluyor.

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin, en önemli geçim kaynaklarından biri. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları arttı.

Zeytinler ateş ve kuşatmanın kıskacında

Siir Vadisi'ndeki yaklaşık 500 dönümlik arazilerde binlerce yıllık zeytin ağaçları bulunuyor. Bölgedeki çiftçiler, arazilerine yaklaşmalarının engellendiğini; tarlaların etrafına Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin konuşlandırıldığını bildiriyor.

Çiftçi Muhammed Tarva AA muhabirine şöyle dedi: "Ekim 2023’ten bu yana, arazilerimiz yerleşimlere yakın olduğu gerekçesiyle topraklarımıza ulaşmamız yasaklanıyor. Bölgedeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 90’ı ya yakıldı ya da meyveleri yerleşimciler tarafından çalındı."

Tarva, İsrail ordusunun "askeri kapalı bölge" ilan ettiği arazilere Filistinlilerin ulaşmasını engellediğini ve çiftçilerin ürünlerinin "gözlerinin önünde" yağmalandığını izlediklerini ancak müdahale edemediklerini söyledi.

"Bizi toprağımızdan çıkardılar"

Filistinli çiftçi Usame Ceradat, arazisine girmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinden beri arazilerimize girmeye çalışıyoruz ama Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler bizi engelledi. Ardından ordu geldi ve bizi araziden çıkardı. Bölgeye herhangi bir çiftçi yaklaşırsa Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğruyor." dedi.

Yasaklar hasat mevsimiyle sınırlı kalmıyor

Çiftçi Yusuf Şellalde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilere giriş yasaklarının 3 yıldır sürdüğünü söyledi: "Her hasat mevsimi 'askeri kapalı bölge' gerekçesiyle arazilerimize girmemiz engelleniyor. Bugün arazimize vardık ve hemen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler araziye geldi. Ardından ordu müdahale ederek bizi çıkardı."

Şellalde, ordunun fanatik yerleşimcileri engellemek yerine koruma sağladığını ve toprağın gerçek sahiplerini kovduğunu belirtti. Kendisi ve ailesi, yaklaşık 200 dönüm zeytinlik arazilere ulaşamadıklarını ve İsraillilerin saldırılarının durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Uluslararası tepkiler ve kayıtlar

Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi Alexandre Stutzmann, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarının "derhal durdurulması gerektiğini ve kabul edilemez olduğunu" söyledi. Stutzmann, Batı Şeria'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine katılarak çiftçilere doğrudan destek mesajı verdiklerini belirtti.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, ekim ayı başından itibaren zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı kaydedildiğini bildirdi. Şaban, bu saldırıların gözaltı, hareket kısıtlaması, erişim engeli, tehditle birlikte doğrudan ateş açma gibi eylemleri içerdiğini ve en çok Nablus (56), Ramallah (51) ve El-Halil (15) bölgelerinin etkilendiğini aktardı.

Şaban, mevsim başından bu yana zeytinlik arazilere yönelik saldırılar sonucunda toplam 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini belirtti.

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Siir beldesinde tarım arazilerine giden yolları “askeri kapalı bölge” ilan ederek kapattı. Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına gitmesini engelleyen ordu, bölgede Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillileri konuşlandırdı. Siir Vadisi’nde binlerce yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 500 dönümlük arazi hedef alındı. Tüm engellemelere rağmen Filistinli çiftçiler, arazilerine ulaşarak zeytinlerini topladı.