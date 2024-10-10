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Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında

İsrailli bir kişi, Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldı. Yesh Din, durumu belgeleyen görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:23
Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında

İsrail'in Batı Şeria'daki Zeytin Hırsızlığı

Batı Şeria'da yaşanan bir olay, İsrailli bir kişinin Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı anların görüntülerinin yayımlanmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu hırsızlık olayı, Filistin topraklarına yönelik devam eden ihlallerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yesh Din'in Açıklamaları

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'un Avarta beldesinde gerçekleşen bu olayı belgeledi. Örgüt, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin silahlı olduğunu ve zeytinleri topladıktan sonra bölgeden ayrıldığını bildirdi.

Zeytin Ağaçları ve Filistin İstatistikleri

Batı Şeria'da zeytin, Filistinlilerin temel geçim kaynaklarından biridir. İşgal altındaki bölgede yaklaşık 451 bin İsrailli, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, bu toprakları gasbederken, uluslararası hukuk çerçevesinde bu durumun yasa dışı olduğu kabul edilmektedir.

Filistinli Çiftçilere Yönelik Şiddet

İsrailli işgalciler, sadece zeytin ağaçlarını kesmek veya zeytinleri çalmakla kalmıyor, aynı zamanda zeytin hasadı dönemlerinde Filistinli çiftçilere saldırmalarına da sıklıkla rastlanıyor. Bu tür olaylar, işgalle karşı karşıya kalan Filistinlilerin tarım yaşamını ve geçimlerini daha da zorlaştırıyor.

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