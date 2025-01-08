Batı Trakya'da Aşırı Sağcı Tehdit Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Batı Trakya'da ırkçı tehditler sonrası soruşturma başlatılacak

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Georgia Adilini, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde, aşırı sağcı bir grup tarafından bir çocuğa yönelik yapılan tehditlere ilişkin acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Başsavcı Adilini, sosyal medyada yayımlanan bir videoyu gerekçe göstererek Rodop Savcılığı'na bu olayı hemen araştırmaları için talimat sundu. Başsavcı, söz konusu görüntülerin sosyal medyada "Gümülcine Milliyetçileri" adlı hesap üzerinden paylaşıldığını ve nefret suçu niteliği taşıdığını vurguladı.

Adilini, bu tür eylemlerin ceza kanunları çerçevesinde ciddi şekilde ele alınması gerektiği konusunda ilgili makamları bilgilendirerek, failleri tespit edip gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

Videoda, aşırı sağcıların bir çocuğu köşeye sıkıştırarak "Yaşasın Kasidiaris" sloganı atmaya zorladığı görülüyor. Yunan Mahkemesi daha önce, Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin "suç örgütü" olarak kapatılmasına karar vermiş ve partinin milletvekili İlias Kasidiaris, suç örgütü kurmak ve üyeliğinden hüküm giymişti.