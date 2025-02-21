Batı Trakya Türkleri: Türkçe ve Yunanca Anaokulları Açılmalı

Batı Trakya Türklerinden Eğitim Talepleri

Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluşları, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, bölgede Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasının gerekliliği vurgulandı.

Kimliğin Temeli Ana Dil

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), ana dilin bireyin kimliği ve kültürü açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, çift dilli anaokulları talebinin bir kez daha gündeme getirildiğini belirtti. Açıklamada, azınlık ilkokullarının çocuk sayısının az olması nedeniyle kapatılmasına karşı çıkıldı.

Kitap ve Kütüphane İhtiyacı

Azınlık çocuklarının ana dillerinde yazılmış kitaplara erişimini kolaylaştıracak kütüphanelerin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, özellikle engelli çocukların da çift dilli eğitim almasının önemi belirtildi.

Mezun Öğretmenlerin Rolü

Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan azınlık öğretmenlerinin ilkokullarda görev alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edildi.

ABTTF'den Dikkat Çeken Sözler

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ise yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun ana dil konusundaki sorunlarına dikkat çekti. Yıllardır süregelen Türkçe ve Yunanca iki dilli anaokulu talebinin hala karşılanmadığını kaydettikleri bildirildi.