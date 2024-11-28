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Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Sert Tepki

Batı Trakyalı Türkler, Bakan Fidan'ın destek açıklamalarına yönelik Yunan hükümetinin tepkisini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:31
Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Sert Tepki

Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Sert Tepki

Batı Trakyalı Türkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Batı Trakya Türk toplumuna yönelik destek açıklamalarına tepki gösteren Yunan hükümetini eleştirdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Batı Trakya Türk toplumuna sahip çıkmasının önemli bir destek olduğunu belirtti.

Habipoğlu, "Anavatanımızın bizlere koşulsuz sahip çıkması, ülkemizde bazı çevreleri rahatsız etmiş görünüyor. Bu çevreler, ülkemiz ve anavatanımız arasında pozitif gündemin geliştirilmesini bilinçli olarak engelleme çabasındalar" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın, Arnavutluk’taki Yunan azınlığına sahip çıktığı gibi Türkiye’nin de Batı Trakya Türk toplumuna destek vermesinin doğal bir durum olduğunu ifade eden Habipoğlu, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Oniki Adalar’da yaşayan Türklerin Yunanistan’la ilişkilerde öncelikli konular olduğunu belirtti. Fidan, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözülmesi için takipçi olacaklarını ifade etti.

Yunan diplomatik kaynakları, Lozan Antlaşması

Türk Azınlığın Karşılaştığı Sorunlar

Yunanistan'daki Türk azınlık, uzun yıllardır eğitim, din ve etnik kimliklerinin tanınmasına ilişkin sorunlarla baş etmektedir. Atina yönetimi, Türk azınlığının mağduriyetine çözüm bulmak yerine sistematik ayrımcılık politikalarına devam ediyor.

Yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Batı Trakya'da Türkler; yetersiz siyasi temsil, basın özgürlüğü ve eğitim gibi alanlarda sorunlarla karşılaşıyor. Yunan hükümeti, Türklerin kimliklerini koruma taleplerini göz ardı etmeye devam ediyor.

Bölgedeki Türklerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri 'etnik kimlik' meselesi olarak öne çıkıyor. Yunanistan hükümeti, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması’nda yer almadığını iddia ederek, bu azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmemektedir. Ancak Lozan Barış Antlaşması’nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde kullanılan "Müslüman" teriminin dışında, diğer hükümlerden ve konferans tutanaklarından açıkça anlaşılıyor ki, Batı Trakya’daki bu azınlık mensuplarının Türk kimliğine sahip olduğu gerçeği göz ardı edilemez.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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