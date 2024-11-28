Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Sert Tepki

Batı Trakyalı Türkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Batı Trakya Türk toplumuna yönelik destek açıklamalarına tepki gösteren Yunan hükümetini eleştirdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Batı Trakya Türk toplumuna sahip çıkmasının önemli bir destek olduğunu belirtti.

Habipoğlu, "Anavatanımızın bizlere koşulsuz sahip çıkması, ülkemizde bazı çevreleri rahatsız etmiş görünüyor. Bu çevreler, ülkemiz ve anavatanımız arasında pozitif gündemin geliştirilmesini bilinçli olarak engelleme çabasındalar" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın, Arnavutluk’taki Yunan azınlığına sahip çıktığı gibi Türkiye’nin de Batı Trakya Türk toplumuna destek vermesinin doğal bir durum olduğunu ifade eden Habipoğlu, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Oniki Adalar’da yaşayan Türklerin Yunanistan’la ilişkilerde öncelikli konular olduğunu belirtti. Fidan, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözülmesi için takipçi olacaklarını ifade etti.