Batılı Yetkililer Gazze İçin Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısında Bulundu

Batılı Politikalardan Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Batılı yetkililer, Gazze Şeridi'nde acil bir ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm önerilerini yineledi. Türk diplomatik çabaları da vurgulanarak, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiği ifade edildi.

Slovenya'dan Barış Mesajı

Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak için Türkiye'de bulunan Slovenya Parlamento Üyesi Miroslav Gregoric, Gazze'de yaşanan durumu felaket olarak nitelendirerek, "Acil insani yardım sağlanmalı, barışçıl bir çözüm için herkes birleşmelidir," dedi. Gregoric, Gazze'deki insani koşulların korkunç olduğunu ve bu duruma karşı durma çağrısında bulundu.

Portekiz ve Diğer Ülkelerin Tutumu

Portekiz'in eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes, ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini ancak bunun için daha geniş bir uluslararası uzlaşma gerektiğini vurguladı. Maçaes, Avrupa Birliği'nin Kris/Direkt tutumunu eleştirerek bölgedeki tartışmalara daha aktif şekilde müdahil olunmasını istedi.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Gregoric, Avrupa Birliği'nin mevcut politikalarının yetersiz olduğunu belirterek, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoya ve insan hakları ihlallerine daha sert bir duruş sergilemesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Ryzard Czarnecki ise, Türkiye'nin bu meselede merkezi bir oyuncu olduğunu ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İspanya'dan Destek ve İki Devletli Çözüm Çabaları

Foundacion Alternativas Dış Politika Müdürü Vicente Palacio, İspanya'nın ateşkes ve insani yardım konusunda öncü rol üstlendiğini belirtti. Palacio, iki devletli çözüm fikrinin yeniden gündeme geldiğini ve bu bağlamda bölgedeki oyunların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Batılı temsilciler, Türkiye'nin çabalarını destekleyerek, Ortadoğu'da sürdürülebilir barış için acil eylem çağrısında bulundu. Avrupa'nın sorumluluklarının arttığı bu dönemde, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen, eski Portekiz'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen, eski Portekiz'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen, eski Portekiz'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen, eski Portekiz'in Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batılı yetkililer, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti. Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Polonya Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryzard Czarnecki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.