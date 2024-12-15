İsrail Ordusundan Gazze'deki Okula Saldırı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Okula Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu acı olay sonucunda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki Saldırı Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı Nasır Hastanesi yakınındaki okula gerçekleştirildi. Özellikle, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bu okuldaki saldırı, bölgede ciddi yaralanmalara da yol açtı.

Ayrıca, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanırken, olayın detayları merakla takip ediliyor.