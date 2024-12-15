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Sultanbeyli'de Su Kanalına Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Sultanbeyli'de bir otomobil su kanalına düştü, 5 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:21
Sultanbeyli'de Su Kanalına Düşen Otomobilde 5 Yaralı

Sultanbeyli'de Su Kanalına Düşen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Sultanbeyli'de meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde seyir halindeki O.Ç. idaresindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir su kanalına düştü.

Olay Yeri ve Müdahale Süreci

Kaza sonrası, olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, kaza yerinde otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu olay, sürücülerin dikkatli olmalarının ve trafik güvenliğine özen göstermelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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