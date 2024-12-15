Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen tır kazası, ulaşımda büyük aksamaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikametine giden 52 yaşındaki M.D. yönetimindeki 14 EK 098 plakalı tır, sağanak yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapanca geçişinde devrildi.

Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kazanın etkisiyle yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım kontrol altında devam etti. İstanbul istikametinde ilerleyen diğer araçlar, Adapazarı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Tırın yoldan kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul istikametinde ilerlerken devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul istikametinde ilerlerken devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.