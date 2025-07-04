Batman'da 27 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, çimento yüklü bir tırda 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde durdurduğu tırda detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 27 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Bu operasyon neticesinde bir şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Tutuklandı

Adli mercilere çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çimento yüklü bir tırda 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.