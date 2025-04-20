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Batman'da 60 Dönümlük Yeni Mesire Alanı Hizmete Girdi

Batman Kozluk'ta, 60 dönümlük Alıçlı Mesire Alanı açıldı. Doğayla iç içe keyifli bir alan hizmete sunuldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 15:28
Batman'da 60 Dönümlük Yeni Mesire Alanı Hizmete Girdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni bir nefes alanı olan Alıçlı Mesire Alanı hizmete girdi. Batman Valiliği'nin öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen mesire alanı, 60 dönüm arazide inşa edildi.

Garzan Çayı kenarında, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan mesire alanının yapımı yaklaşık 7 ay sürdü. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, alanın ilçenin ilk mesire alanı olduğunu vurguladı.

Mesire Alanının Öne Çıkan Özellikleri

Güngör, mesire alanının genişliği ve sunduğu imkanlarla dikkat çekti. "İçerisinde yürüyüş yolları, dumanlı hava sahası, 1800'e yakın ağaç, yeşil alanlar, oturma alanları, kent mobilyaları ve çocuklar için park alanları bulunan güzel bir mesire alanı inşa ettik," dedi. Ayrıca, mesire alanının üst kısmında bir restoran yapma planlarının olduğunu da ekledi.

Vatandaşların Memnuniyeti

Ailesiyle piknik yapmak için mesire alanını ziyaret eden Tacettin Baytar, bu alanın ilçe halkı için önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Daha önce böyle bir mesire alanına sahip olmadıklarını ifade etti.

Bir başka ziyaretçi Emine Hezer ise, ilçeye kazandırılan yeni sosyal alan için Vali Canalp ve Kaymakam Güngör'e teşekkür etti. Mesire alanı, bölge halkının doğayla buluşabileceği keyifli bir mekan haline getirilmiştir.

Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı...

Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı köyünde 60 dönüm üzerine yaklaşık 7 ay önce yapımına başlanan mesire alanı tamamlandı.

Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı...

Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı köyünde 60 dönüm üzerine yaklaşık 7 ay önce yapımına başlanan mesire alanı tamamlandı.

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