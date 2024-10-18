Batman'da 8 Yaşındaki Çocuğun İstismar İddiasında Soruşturma Yeniden Başlatıldı

Batman'da İstismar İddiası Üzerine Soruşturma Genişletiliyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 7 Ocak'ta ipte asılı halde bulunan 8 yaşındaki Ş.S. ile ilgili cinsel istismar iddialarını araştıran soruşturmada, takipsizlik kararı kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Girişimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayla ilgili takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmanın devam etmesi için Bakanlık avukatlarına talimat verdi. Yapılan itirazın ardından nöbetçi Batman Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın yeniden başlatılmasına onay verdi.

Adli Tıp Raporu Bekleniyor

Yenilenen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 8 yaşındaki Ş.S.'ye yönelik "cinsel istismar" iddiaları üzerine detaylı bir rapor hazırlanacağı ifade edildi.

Olayın Geçmişi ve Soruşturma Süreci

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Ocak 2024 tarihinde olayla ilgili bir açıklama yaptı ve mağdur çocuğun tedavisinin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, sosyal medya ve yerel basında yer alan gözaltılarla ilgili bilgi doğru değildir" denildi.

Başsavcılık, intihar olayının nedenlerini araştırmaya titizlikle devam ettiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü kaydetti. İlk olarak takipsizlik kararı verilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti.