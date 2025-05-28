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Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı

Batman'da 33 haftalık bebeğe anne karnında anemi teşhisi sonrası kan nakli yapıldı. Uzmanlar bu işlemi Türkiye'de çok az yerde gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:57
Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Yapıldı

Batman'da Anne Karnındaki Bebeğe Kan Nakli Gerçekleşti

Batman'da 33 haftalık bir bebeğe anemi (kansızlık) teşhisi konulmasının ardından kan nakli yapıldı. Olay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki Birgül Bilgehan, rutin gebelik kontrolü sırasında bebeğine anemi teşhisi konulduğunu öğrendi.

Bilgehan'ın hamilelik sürecindeki Perinatoloji Uzmanı Operatör Dr. Bülent Babaoğlu, anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasına karar verdi. Daha önceki hamileliğinde bebeğini kansızlık sebebiyle kaybeden annenin 33 haftalık bebeğine kordondan kan nakli uygulandı.

Kan Nakli İşlemi ve Sonrası

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Babaoğlu, Türkiye'de anne karnındaki bebeklere kan naklinin çok az merkezde yapıldığını ifade etti. Daha önce çeşitli şehirlerde bu ameliyatı gerçekleştirmiş olan Babaoğlu, ”30. haftada yapılan detaylı Doppler muayenesinde bebeğin anemi şüphesinin arttığını ve beyin içerisindeki Doppler değerlerinin yükseldiğini tespit ettik. Aile ile görüşerek, anestezi altında ultrason eşliğinde bebeğin kordonundan kan örneği alındı ve laboratuvar testleri anemiyi doğruladı. Uygun protokolle kan transfüzyonu yapıldı. İşlem sonrasında anne ile bebeğin sağlık durumları iyi” dedi.

Birgül Bilgehan'ın eşi Rıza Bilgehan, Dr. Babaoğlu’na teşekkür ederek, “Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra anne karnındaki bebeğe kan nakli yapılmasına karar verildi ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Batman'da anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli...

Batman'da anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli gerçekleştirildi.

Batman'da anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli...

Batman'da anne karnında anemi (kansızlık) teşhisi konulan 33 haftalık bir bebeğe kan nakli gerçekleştirildi.

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