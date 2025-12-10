Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Kurtardı

Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Batman kent merkezinde bir binanın asansöründe mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, asansör arızası nedeniyle içeride kalan vatandaşın yardım çağrısı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu vatandaşı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN KENT MERKEZİNDE BİR BİNANIN ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.