DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Kurtardı

Batman merkezinde asansör arızası nedeniyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralanmadan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:58
Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Kurtardı

Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Batman kent merkezinde bir binanın asansöründe mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, asansör arızası nedeniyle içeride kalan vatandaşın yardım çağrısı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu vatandaşı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN KENT MERKEZİNDE BİR BİNANIN ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

BATMAN KENT MERKEZİNDE BİR BİNANIN ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik