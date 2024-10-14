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Batman'da Çiftçiler Fide Desteğiyle İkinci Ürün Sebze Yetiştiriyor

Batmanlı çiftçiler, fide desteği ile sebze üretimini artırarak ekonomik kazanç sağlıyor. Uygulanan proje sayesinde 20 milyon lira gelir bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:08
Batman'da Çiftçiler Fide Desteğiyle İkinci Ürün Sebze Yetiştiriyor

Batman'da İkinci Ürün Sebze Yetiştiriciliği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İkinci Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Batman'daki çiftçiler, fide desteği sayesinde sebze yetiştirmeye başladı.

Proje Kapsamında Fide Desteği

GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin finansmanıyla desteklenen bu projede, 151 çiftçiye toplamda 1 milyon 414 bin 808 lira bütçe ile %70 hibeli sebze fidesi sağlandı. Bu çerçevede 300 dönüm alanda 250 bin lahana fidesi, 360 bin karnabahar fidesi ve 355 bin marul tohumu toprakla buluştu.

Tarım Arazileri ve Üretim Potansiyeli

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman'ın 1 milyon dönüm tarım arazisine sahip olduğunu ve bunun 140 bin dönümünün sulanabilir olduğunu belirtti. Ayrıca, kentte 32 bin dönüm alanda sebze yetiştirildiğini vurguladı. Aydın, hasat dönemi sonrası araziyi değerlendirmek amacıyla ikinci ürün sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çiftçilerden Olumlu Geri Bildirimler

Projeden yararlanarak fide desteği alan çiftçilerden Fesih Bozkurt, Balpınar beldesinde çiftçilik yaptığını ve bu destekle kaliteli sebzeler yetiştirdiklerini ifade etti. Bozkurt, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, fide desteği ile sebze çeşitliliğini artırdığını vurguladı.

Ekonomik Kazanç ve Hedefler

Aydın, projenin çiftçilere sağlayacağı ek gelirle birlikte Batman ve çevre illerin kış mevsiminde ihtiyaç duyduğu sebzeleri karşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Proje ile birlikte 20 milyon liralık bir gelir beklentisi de mevcut.

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