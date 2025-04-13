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Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliği, miting alanında büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:08
Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi

Batman'da 'Mevlid-i Nebi' Heyecanı

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliği, Merkez Pazaryeri Mahallesi'ndeki miting alanında gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ilahilerin seslendirilmesiyle devam etti.

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, her yıl nisan ayında ülkenin çeşitli noktalarında Hz. Muhammed'i anmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Çelik, bu yılki etkinliklerin 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla yapıldığını vurguladı.

Çelik, "Bu kapsamda Diyarbakır, İstanbul, Batman, Adana, Van, Gaziantep, Şırnak ve daha birçok yerde aynı heyecanın yaşandığını" ifade etti. Ayrıca, Peygamber Efendimizin 63 yıllık hayatının her karesinde insanlık için örnek teşkil eden bir hayat modeli sunduğunu dile getirdi.

Katılımcıların Coşkusu

Etkinlikte vakıf üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı. Katılımcılar, Hz. Muhammed'in hayatına dair mesajları paylaşıp, birlik ve beraberliklerini pekiştirdiler.

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte...

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okundu.

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte...

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okundu.

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