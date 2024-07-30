Batman'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Trajik Kaza

Batman'da, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Batman-Siirt kara yolunda gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Önceki gün saat 22.00 sıralarında, M.A.A. (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak korkunç bir kazaya neden oldu. Kazada; Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O. (12) yaşamını yitirdi.

Ayrıca kazada 2 kişi de yaralanırken, sürücü M.A.A. güvenlik güçlerine teslim edildi ve tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O görüntüler, kazanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.