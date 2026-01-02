Batman'da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş kar mesaisindeki ekipleri denetledi
Yoğun kar ve dondurucu soğuk altında 7/24 yol açma çalışmaları
Batman’da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, dondurucu soğukta görev yapan personelle bir araya geldi ve çalışmaları yerinde inceledi.
İlçe genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışının ardından, özel idare ekipleri yolların açık tutulması için 7/24 esasına göre çalışma başlattı.
Kaymakam Öztaş, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü noktalarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden yol durumu ve risklere karşı alınan önlemler hakkında detaylı bilgi aldı.
BATMAN'DA GERCÜŞ KAYMAKAMI MUHAMMED ÖZTAŞ, DONDURUCU SOĞUKTA GÖREV YAPAN PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ.