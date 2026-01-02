DOLAR
Batman'da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş kar mesaisindeki ekipleri denetledi

Batman'da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, yoğun kar ve dondurucu soğukta görev yapan ekipleri yerinde denetledi; yolların açık tutulması için 7/24 çalışma yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:41
Yoğun kar ve dondurucu soğuk altında 7/24 yol açma çalışmaları

Batman’da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, dondurucu soğukta görev yapan personelle bir araya geldi ve çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışının ardından, özel idare ekipleri yolların açık tutulması için 7/24 esasına göre çalışma başlattı.

Kaymakam Öztaş, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü noktalarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden yol durumu ve risklere karşı alınan önlemler hakkında detaylı bilgi aldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

