Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı

Ataşehir'de 'yeni nesil galericilik' sosyal medyayı sarıyor

İstanbul Ataşehirde galericilik yapan Muhsin İğrek, sosyal medya üzerinden düzenlediği çekiliş ve kampanyalarla piyasa değerinin çok altında araç satışı yaparak dikkat çekiyor. İğrek'in uyguladığı sistem kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekerken, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Ataşehir'deki galeriye akın ediyor.

Sistem, ilgi ve sosyal medyanın etkisi

Yaklaşık 2 yıldır devam ettirdiğini söylediği modelde İğrek, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişler ve kampanyalarla araçları sürümden kazanma mantığıyla sunduğunu belirtiyor. Düzenlenen çekiliş ve kuralar sonucu bazı müşterilerin 50 bin liraya kadar araç sahibi olduğu ifade edildi. Galerideki yoğunluk zaman zaman ilginç görüntülere sahne oluyor; yaz aylarında çekilişlere katılmak için Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar galeri önünde sıraya giriyor, bazıları günlerce beklemek için çadır kuruyor.

Sosyal medyada paylaşılan çekiliş videoları ve teslim görüntüleri milyonlara ulaşırken, sistem kısa sürede geniş kitleler tarafından takip edilmeye başladı. Vatandaşlar, piyasa şartlarında ulaşılması zor olan araçlara daha düşük bedellerle sahip olma umuduyla çekilişlere katılıyor.

Galeri sahibi Muhsin İğrek ne diyor?

İğrek, uygulamayı anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Allah’ın izniyle piyasayı da düşürdük. Türkiye’nin en uygunlarını, en temizlerini satmaya çalışıyoruz. Piyasayı birileri çıkartıyordu, birilerinin de düşürmesi lazımdı; biz düşürenler olarak çıktık. İnsanlar talep gösteriyor. Uygun olduğu için galericiler de geliyor, biniciler de geliyor. Sosyal medyada bizi görünce artık bir aile gibi oluyoruz. İnsanlar bizi tanıyor, talep ediyor. İki yıldır sosyal medya üzerinden bu işi yapıyorum."

İğrek uygulama örneklerini ise şöyle aktardı: "49 bin TL’ye, 59 bin TL’ye, 70 bin TL’ye araçlar çıkıyor. Başta insanlar ‘galericiler fiyatları yükseltti’ dedi ama asıl fiyatları şişirenler biniciler. Şu anda galerideki araçlar daha uygun. İlan sitelerine bakarsanız, en düşük ilanlarda her zaman galericiler vardır. Binicinin malı, çok ilgi olduğu için biraz daha değerli oluyor. Ben sadece İstanbul’dan gelsin diyorum ama geçenlerde bir çekiliş yaptık, Zonguldaka çıktı. Zonguldak’tan arkadaşlar gelip aracı aldı. Çekiliş ve kuralar bizim olmazsa olmazımız, devam edecek. Ben çekiliş ve kura yapıyorum. Normal birine satsam o araba o saniyede satılır. Ama ben şeffaf ticaret adına ‘gelin, arabayı görün, yeri görün, her şeyi görün. Burada nasibinize alın’ diyorum."

İğrek'in yöntemi ve sosyal medya paylaşımları, hem piyasa dinamikleri hem de tüketici davranışları açısından tartışma ve ilgi odağı olmaya devam ediyor.

