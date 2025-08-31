Batman'da halatı kopan asansörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 gözaltı

Güncelleme: Olayla ilgili gözaltı bilgisi eklendi.

Olay

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam 3'üncü kattaki evine çıkmak için binanın dışına yaptırılan asansöre bindi. Bu sırada asansörün halatı koptu ve kabin zemine düştü.

Müdahale ve ölüm

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında asansörü yaptıkları tespit edilen O.N. (40) ile A.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.