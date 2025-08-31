DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.449.496,33 0,33%

Batman'da halatı kopan asansörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 gözaltı

Batman'da halatı kopan asansörde 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yaşamını yitirdi; asansörü yapan iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:49
Batman'da halatı kopan asansörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 gözaltı

Batman'da halatı kopan asansörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 gözaltı

Güncelleme: Olayla ilgili gözaltı bilgisi eklendi.

Olay

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam 3'üncü kattaki evine çıkmak için binanın dışına yaptırılan asansöre bindi. Bu sırada asansörün halatı koptu ve kabin zemine düştü.

Müdahale ve ölüm

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında asansörü yaptıkları tespit edilen O.N. (40) ile A.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü
7
Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta