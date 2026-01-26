Batman'da İlk: Alt Çene Kırığı Başarıyla Tedavi Edildi

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ilk kez yapılan ileri cerrahi ile 29 yaşındaki Murat Aykut’un sağ alt çene kırığı titanyum plak ve vidalarla onarıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:19
Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ileri cerrahi dönemi

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ileri cerrahi operasyonla, 29 yaşındaki Murat Aykut’un sağ alt çene kırığı başarıyla tedavi edildi.

Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği kaza sonrası ağız açmada kısıtlılık, yüz bölgesinde şişlik ve ağrı ile kapanış bozukluğu şikayetleriyle hastaneye başvuran Aykut’un yapılan klinik ve radyolojik incelemelerinde kırık tespit edildi. Kırık kemik segmentlerinin hareketli ve ayrılma eğilimi göstermesi nedeniyle açık cerrahi tedavi uygulanmasına karar verildi.

Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı. Ameliyat sırasında ağız içinden yapılan kesiyle kırık hattına ulaşılırken, enfeksiyon riski taşıyan 20 yaş dişi çekildi. Kırık kemik segmentleri anatomik pozisyonuna getirildi ve titanyum plak ile vidalarla sabitlendi. Operasyon herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandı.

Ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu, klinik bulgularının stabil seyrettiği bildirildi. Hasta aynı gün taburcu edildi ve takibe alındı.

Bu operasyon, hastanede ileri cerrahi imkanlarının etkin şekilde kullanılmaya başlandığını gösterirken, benzer vakalarda hastaların il dışına sevk edilmeden nitelikli ve güvenli sağlık hizmetine erişebileceğini ortaya koydu.

Operasyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Ebru Baydan Çol gerçekleştirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

