ABD'de Kar Fırtınası: En Az 12 Ölü, 13 Bin Uçuş İptal Edildi

Ülke genelinde elektrik kesintileri, okullar kapalı, yollar tehlikeli

ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kar fırtınasında Louisiana’da 2, Tennessee’de 3, Texas ve Kansas’ta birer kişi hayatını kaybetti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasıyla ülke genelindeki can kaybı 12'ye yükseldi; New York’taki can kayıplarının nedeni henüz bilinmiyor.

Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ülke genelinde en az 13 bin uçuşun iptal edildiği ve binlerce eve elektrik verilemediği bildirildi. Okullar eğitime ara verirken trafikte ciddi aksamalar yaşandı.

Virginia ve Kentucky eyaletlerinde yetkililer, yollarda meydana gelen yüzlerce kazaya müdahale etti. Eyaletlerin neredeyse yarısında olağanüstü hâl ilan edilirken fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, "Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" dedi.

Başkent Washington'da olağanüstü hâl ilan eden Columbia Bölgesi Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, "Bu hafta sonu Washington DC’de son on yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Senatosu'nda akşam saatlerinde yapılması planlanan bir oylama iptal edildi.

Ayrıca Dakotas ve Minnesota eyaletleri için buz birikimi uyarısı yapıldı.

ABD’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ KAR FIRTINASINDA LOUİSİANA’DA 2, TENNESSEE’DE 3, TEXAS VE KANSAS’TA BİRER KİŞİ OLMAK ÜZERE EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. NEW YORK’TA DA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLİRKEN CAN KAYBININ NEDENİN HENÜZ BİLİNMEDİĞİ AÇIKLANDI.