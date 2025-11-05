Batman'da İnek Sürüsü Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Batman kent merkezinde aniden beliren inek sürüsü, vatandaşları şaşkına uğratıp trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu; hayvanlar daha sonra yeşilliklere yöneldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:01
Batman kent merkezinin işlek caddelerinde aniden beliren inek sürüsü, vatandaşların şaşkın bakışları arasında trafikte kısa süreli aksamalara yol açtı.

Şehir merkezinde alışılmadık görüntüler

Şehir merkezinde alışılmadık bir manzara sergileyen inekler, yola çıkarak sürücüler ve yayalar için şaşkınlık verici anlar yaşattı. İneklerin yola çıkması, ana cadde üzerindeki araç trafiğinin akışını bir süre yavaşlattı.

Vatandaşların ilgisi ve hayvanların yönü

Vatandaşların ilgi odağı olan ve şaşkın bakışlarla izlenen inekler, bir süre sonra yoldan ayrılarak kaldırım kenarındaki ve boş alanlardaki yeşilliğe giderek otlamaya başladı.

