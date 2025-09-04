DOLAR
Batman'da İş Yerinden Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'ın Sason ilçesinde bir manavın kasasından 4 bin lira çalındığı iddiasıyla B.A. ve E.T. yakalanıp hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:24
Batman'da İş Yerinden Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı

Olay ve soruşturmanın detayları

Valilik açıklamasına göre, Batman'ın Sason ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İhbara göre, manav olarak faaliyet yürüten iş yerinin kepenk kilidi kırılarak kasasından 4 bin lira çalındı. Olayla ilgili çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Yürütülen çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler B.A. ve E.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliye süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

