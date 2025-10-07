Batman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yürüyüşle Protesto Edildi

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Katılımcılar sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Basın Açıklaması ve Tepkiler

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İsrail'in Gazze'de iki yıldır büyük bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Göktaş, İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, katliamlara sessiz kalmayan dünya halklarının meydanları doldurarak İsrail'i protesto ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.