Batman'da Kalemkar Okullar Projesi ile Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor

Kalemkar Okullar Projesi ile Geleneksel Sanatların Geleceği

Batman'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kalemkar Okullar Projesi sayesinde öğrenciler kalem işi sanatını öğrenme fırsatı buluyor.

Proje Kapsamında Eğitim Başlıyor

Bu proje çerçevesinde, Türkiye genelinde 14 okulda uygulanan eğitimler arasında yer alan TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplamda 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilmektedir. Eğitimler, kalem işi sanatının unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Okul Müdürü Görüşleri

Okul müdürü İrfan Ortaç, "Kalem işi sanatı, unutulmaya yüz tutan önemli bir sanat dalıdır. Bu projeyle sanatın yeniden canlanmasını hedefliyoruz." diyerek projenin önemini vurguladı. Ortaç, projeye 6 ay boyunca devam edileceğini ve sonunda öğrencilerin eserlerinin sergileneceğini belirtti.

Eğitmen Ayşegül Kamacı'nın Katkıları

Proje kapsamında Konya'dan gelen gönüllü eğitmen Ayşegül Kamacı, eğitimlerin yürütülmesinde önemli bir rol alıyor. Kamacı, kalem işinin geleneksel Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kalemkarlık, bu sanatı icra edenlerdir. Bu sanat, en çok cami, türbe ve saraylarda karşımıza çıkıyor." dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Projenin katılımcılarından Necla Karakaya, "Eğitimlerle çok güzel işler çıkardık ve bu projeye dahil olduğum için mutluyum." dedi. Songül Işık ise, "Gördüğüm motiflerin adını öğrenmek benim için çok değerliydi. Bu sanatı öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.

Bu projeyle birlikte, kalem işi sanatı yeni nesillere aktarılmakta ve geleneksel Türk sanatları yaşatılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor. Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.