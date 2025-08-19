DOLAR
Batman'da 'Kardeşliğin Adı Türkiye' Konseri — Batman Üniversitesi'nden Birlik Mesajı

Batman Üniversitesi'nin Atatürk Parkı'nda düzenlediği 'Kardeşliğin Adı Türkiye' konserinde Türkçe, Kürtçe ve Süryanice ezgiler seslendirildi; konser TRT Kurdi'de canlı yayınlandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:28
Batman Üniversitesi tarafından organize edilen 'Kardeşliğin Adı Türkiye' konseri, Batman Valiliği ve belediyenin desteğiyle Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Konserde, Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Karabulut yönetimindeki Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu Türkçe, Kürtçe ve Süryanice türküleri seslendirdi. Etkinlik, TRT Kurdi kanalından canlı yayınlandı.

Programda sahne alan isimler arasında Aydın Aydın, Hazal Ceylan ve Recep Tanyıldız yer aldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada konser dolayısıyla Batmanlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Demir, organizasyonun Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde anlamlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, devlet büyüklerimizin açtığı yolda, Terörsüz Türkiye çalışmalarında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı'mızın, devlet büyüklerimizin ayak izlerini takip ederek bu konseri düzenledik. Ülkemizin farklı coğrafyalarındaki ezgileri burada 'Kardeşliğin Adı Türkiye' mottosuyla herkese duyurmaya çalışacağız.

Konsere Batman Valisi Ekrem Canalp, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, vali yardımcıları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

