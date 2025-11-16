Batman'da Meretto Dağı'na Mevsimin İlk Karı

Batman'ın Sason ilçesindeki yaklaşık 3000 rakımlı Meretto Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı; yerleşimlerde yağmur, yükseklerde kar ve sıcaklık düştü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:42
Sason yüksekleri beyaza büründü

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 3000 rakımlı Meretto Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Batman merkez ve çevresinde yerleşim yerlerinde yoğun yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sason ilçesindeki dağ eteklerindeki köyler yağan karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklığında düşüş yaşandı; köy yolları ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.

Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

