Batman'da Meretto Dağı'na Mevsimin İlk Karı
Sason yüksekleri beyaza büründü
Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 3000 rakımlı Meretto Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Batman merkez ve çevresinde yerleşim yerlerinde yoğun yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sason ilçesindeki dağ eteklerindeki köyler yağan karla kaplandı.
Kar yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklığında düşüş yaşandı; köy yolları ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.
Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.
