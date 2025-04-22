Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı

Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Törenle Açıldı

Batman, yeni Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile sağlık alanında önemli bir adım attı. Merkez, düzenlenen bir törenle hizmet vermeye başladı. Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ın sadece kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel bir sağlık üssü olma hedefine vurgu yaptı.

50 Yıllık Gelişim Planı ve Sağlık Hedefleri

Canalp, Batman için hazırlanan 50 yıllık İl Gelişim Planı'na dikkat çekerek, bunun 15 başlığından birinin sağlık olduğunu ve hedeflerinin Batman’ı bölgenin sağlık merkezi yapmak olduğunu bildirdi. “Bugün hizmete açtığımız bu merkez sayesinde Batmanlı hastalar ileri seviye kanser tedavisi için başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Aksine çevre illerden Batman'a hasta kabul edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Altyapısı

Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da hızla ilerlediğini kaydeden Canalp, “Yakın gelecekte ileri düzeyde diş tedavileri için Batman'a gelinecek.” dedi. Ayrıca, sağlık altyapısını her yönüyle güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Milletvekili Nasıroğlu'ndan Önemli Açıklamalar

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise açılışların artmasıyla birlikte üretimin de artmasına vurgu yaparak, kötü hatıraların geride bırakıldığı bir Batman hayaliyle çalıştıklarını ifade etti. Nasıroğlu, merkezin Batman'daki önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek, “Merkezimiz, kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız için büyük bir yatırım. Artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacaklar.” şeklinde konuştu.

Nasıroğlu ayrıca, merkezin sadece Batman'a değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini ve kentin sağlık alanında cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi. Daha sonra merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Batman’da ileri teknolojiyle donatılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman’da ileri teknolojiyle donatılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.