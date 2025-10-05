Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sait K'nin kullandığı 07 AVM 357 plakalı otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 56 AV 323 plakalı otomobil, Batman-Beşiri kara yolunun Kösetarla köyü mevkiisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanedeki Gelişme

Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Karahan (54), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.