Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman-Beşiri kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; ölenin adı Zeynep Karahan (54).

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:03
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sait K'nin kullandığı 07 AVM 357 plakalı otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 56 AV 323 plakalı otomobil, Batman-Beşiri kara yolunun Kösetarla köyü mevkiisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanedeki Gelişme

Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Karahan (54), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde