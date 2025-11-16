Batman'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 2023-2025'te 2 bin 312 Silah Ele Geçirildi

Emniyetin operasyonları yasa dışı silahlanmaya ağır darbe vurdu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde kent genelinde huzur ve güveni tehdit eden silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanma faaliyetlerine karşı yürüttüğü titiz operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Yürütülen operasyonlarda toplam 2 bin 312 silah ve 119 bin 582 adet silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bin 576 adet tabanca, 362 adet av tüfeği, 56 adet uzun namlulu silah ve 318 adet kurusıkı tabanca bulunuyor. Operasyonlarda ayrıca 21 bin 862 fişek muhafaza altına alındı.

Emniyet birimleri, 24 saat esasına göre sürdürdükleri çalışmalarla kentte asayişin sağlanması ve yasa dışı oluşumların engellenmesi için kararlılıkla mücadele ettiklerini bildirdi.

