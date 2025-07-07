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Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı, 1245 sikke ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 12:32
Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Batman'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı yakaladı. İl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, F.E. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek F.E. ve yanında bulunan M.A.Ö. ile Beşiri ilçesi'nde temas kurdu. Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 1245 sikke ele geçirildi. İki şüpheli, olay sonrası gözaltına alındı.

Ele geçirilen bronz sikkelerin, Roma, Bizans ve İlhanlılar dönemlerine ait olduğu Batman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemeyle doğrulandı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı....

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda 1245 sikke ele geçirildi.

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